新盤票王｜柏傲莊重陽節發售378伙 大手客最多可購4伙

哄動全城的新世界（017）大圍站新盤柏傲莊，剛公佈銷售安排，落實本周日及周一的一連兩天重陽節假期進行次輪賣樓，發售378伙﹔周日為A組大手客時段，發售最多181伙，當中A1組的每名登記人，必須合共購買不少於3個及不多於4個單位，並須以一伙三房單位「做膽」﹔周一則為B組散客認購時段，預留197伙發售。發展商指，之前已入票認購的買家，毋須重新再入票，將會自動復活。

柏傲莊繼周末沽清首輪391伙，昨加推378伙，折實平均呎價加至21,560元，與首張價單平均呎價18,921元比較，賣貴14%；一房佔133伙、兩房佔104伙，三房佔141伙，278方呎至835方呎，折實價693.6萬至2,137.6萬元，折實呎價18,116元至27,987元。

呎價最貴為3A座51樓D室，299方呎一房戶，另設153方呎天台，定價1,046萬元，呎價34,983元，扣除最高20%折扣後，仍要836.8萬元，呎價27,987元。售價最高為2A座51樓A室三房戶，835方呎，折實價2,137.6萬元，呎價2.56萬元。售價最低為3B座8樓F室，306方呎一房間隔，折實價693.6萬元，呎價22,667元。對比首張價單最平單位2A座8樓E室，322方呎，入場費僅628.9萬元，呎價19,531元。今次加推單位呎數較細，反而賣貴64.7萬元。

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