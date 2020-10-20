獨家｜港航向地勤推「無薪假3.0」計劃 參與人數越多 裁員機會越細

【新增回應】正當國泰（293）被裁員消息包圍之際，香港航空向旗下地勤員工推出自願性質的「無薪假3.0」計劃。港航透露申請的第二輪「保就業」計劃經已獲批，但支援不足以應付支薪壓力，呼籲員工一同參與，暗示如計劃得到員工支持，或可避免裁員。

據本報獲得香港航空發給以香港為基地的地勤人員的內部通告，「無薪假3.0」計劃由下月1日起至明年3月止，新計劃相當於期間需要減薪5%至15%，按不同職級而定， 主管級或以下員工每月需放無薪假介乎2至4日不等。

港航強調是次計劃屬自願性質，若員工選擇不參與，公司將如常支薪，但指若得不到同事支持，公司便不能減省成本。港航又指，只要旅遊需求復蘇，公司將全力增加航班，因此視人手過剩為短暫的問題，直言會否裁員視乎員工對計劃的參與程度。有關計劃截止申請日期為本月27日。

上月港航已向機師及副機師提出為期半年的機師無薪假計劃，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60％；另港航亦有安排空中服務員轉為兼職制。

香港航空發言人指出，其致力保障大部分員工工作將維持不變。又指各地實施旅遊限制繼續重創業務，導致營運縮減至每週數班客運服務以及臨時性貨運包機。此外，向政府申請所得的資助僅能為我們業務帶來一些援解。

發言人續指，已呼籲香港的後勤員工繼續參予新一輪的無薪假計劃，惟減薪幅度將會降低。員工在2020年11月至2021年3月期間的薪金將會按其職級調低5%至15%，每月放最多四天無薪假。而大部份的機師及機艙服務員亦同意參加最近為他們推出的無薪假期計劃。

香港航空會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，縮短此無薪假計劃。

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