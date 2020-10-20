螞蟻傳最快下周二招股 專家：比阿里更有前景 惟存政治風險

有傳螞蟻集團已通過香港聯交所上市聆訊，初步計劃11月6日A+H同步上市，最終掛牌時間有待落實，券商已預留逾千億元孖展額。有專家提醒，由於螞蟻市值非常龐大，投資者中籤率或較低變相拉高成本，建議主力現金認購；同時需留意上市後美國的相應措施。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為，阿里巴巴（9988）業務以銷售為主，及其持股的螞蟻集團則以及後流程如支付為主，兩者能相輔相成及並存，若未持有阿里可考慮留錢認購螞蟻。

若兩選一連敬涵會推薦螞蟻，主要由於其將是唯一一隻大型金融科技港股，國內對手對手陸金所亦已選擇赴美上市。

惟他作三點提醒。第一，美國總統大選後投資者需留意股市會否出現大幅波動，屆時或影響投資情緒；其次是美國會否採取措施禁止境內投資者認購螞蟻招股，惟他認為程序需時實際出現機率較小。第三是美國大選後往後對中資企業的態度，投資者需留意螞蟻如騰訊（700）WeChat、TikTok等被針對的風險。

他認為，阿里股價已反映螞蟻上市因素，往後需留意今年「雙十一」銷售額等業務表現能否支持股價向上，若回落至250元水平亦可考慮吸納。

用戶增長或放緩

時富財富管理董事總經理姚浩然看好阿里巴巴（9988）及其持股的螞蟻集團。他認為阿里主力電商及雲業務；螞蟻增長點除了支付外亦有微額貸款及理財等，但旗下支付寶年活躍用戶逾10億人，用戶增長或會放緩。

投資部署上，姚浩然認為，阿里近日股價表現有反映螞蟻上市消息，相信螞蟻上市後能有助阿里釋放價值；他預期，螞蟻上市後很快能獲納入主要指數，因此投資者可招股時以現金方式抽，或上市後物色機會。

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