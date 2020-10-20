美股三件事｜國會刺激經濟方案倒數24小時 道指期貨升136點 納指5連跌望反彈

1.彈出又彈入

受制國會刺激經濟方案彈出又彈入，在24小時死線前，美股盤前再試反彈，道指期貨領先升0.5%或136點。

至於連跌5日的納指，對應納指100期貨反彈幅度收窄至0.2%。

盤前活躍個股︰DKNG跌2.7%、AAPL升0.5%、CCL升1.7%

2.Moderna疫苗最快12月見

領先疫苗藥廠Moderna（MRNA）的CEO在一個科技會議上表示，將於11月取得中期試驗結果，如果該大型臨床試驗結果正面的話，最快可以在12月向美國FDA申請緊急授權使用。

目前取得領先進度的藥廠包括有輝瑞（PFE）伙拍BioNTech（BNTX），有別於早前的強生（JNJ）及AstraZeneca（AZN）分別因為實驗參與者出現不能解的病徵。

MRNA股價盤前一度升近5%，最新報73.38美元，升2.6%。

3.Intel務正業︰

Intel（INTC）同意以90億美元出售NAND記憶體業務予南韓SK Hynix，當中包括NAND SSD業務、部件及晶圓和在內地大連的工廠，整筆交易預計2025年完成。

根據TrendForce數據，記憶體市場依次由Samsung（31.4%）、Kioxia（17.2%）及Western Digital（15.5%）主導。交易後排第4的SK Hynix及第6的Intel，市場佔有率合共有23.2%，成為全球第二大廠。三大廠商將會佔市場超過70%，分析相信能夠幫助NAND記憶體價格復蘇。

相關記憶體隔晚造好︰MU升2%、WDC升7.8%

個股消息︰

P&G（PG）︰全球消費必需品龍頭P&G受惠在家消耗廁紙及清潔劑，最新季績錄得自2005年來最佳有機銷售增長，股價盤前升1.8%。

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