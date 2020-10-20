是日必炒｜鴻騰靠iPhone12大翻身

美國刺激經濟方案在美國民主黨跟特朗普政府之間仍存在重大分歧，拖累美股周一大幅下挫，三大指數跌逾1%。而在總統大選日逼近下，投資者更趨保守，市場料將更為波動。港股於ADR跌逾百點，不過目前喺新加玻黑期變化不大，維持於24500水平。

蘋果iPhone12 上周五開始在官網預售，當中以 iPhone 12 Pro銷情最為驚人。至於蘋果一向看重的中國市場，雖然在中美關係惡化下，內地反美聲音不絕，更有不少網民表示要抵制美國貨包括iPhone，但在正式預售首15分鐘，首批 iPhone 12 Pro 已售罄，出現供不應求的情況。

早於蘋果新型號手機發佈會後，一眾蘋果概念股已落鑊炒起， 其中早於2018年收購Belkin的鴻騰(06088)，股價於周一再急升近兩成，主要因為Belkin早已是蘋果官方授權的第三方生產商，專為iPhone 12而設的無線充電產品，預期將受惠iPhone 12的火熱銷情。

不過受疫情拖累，鴻騰上半年的盈利已倒退80%，雖則下半年疫情回穩，有機會令鴻騰的全年盈利跌幅收窄，估計鴻騰的全年盈利都會跌40%以上。不過鴻騰現時的市賬率，相較於其他手機設備股的平均市賬率較低，有上望空間，或受資金青睞。

儘管公司今年上半年業績不如人意，然而，管理層對公司長期發展有信心。除了核心的整體連接器業務之外，又提到其策略性側重的移動設備以及汽車、工業及醫療終端市場，將見持續增長。至於短期方面，雖然新冠肺炎疫情產生的不確定性仍然存在，但管理層預期，今年下半年將較上半年的業績更為強勁。

古天后

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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