林建岳旗下公司 豐德麗勁蝕85億

經營娛樂業務的豐德麗（571）公布，截至今年7月底止，全年虧損85.85億元，每股虧損5.755元，不派末期息；去年同期虧損7764.5萬元。

公司解釋，期內因為麗新發展（488）完成收購其手上的麗豐控股（1125）股權，因此麗豐不再於豐德麗的帳目內綜合入賬，並導致出售公司及終止業務虧損81.5億元。

至於持續經營業務包括戲院、電影製作等，因應疫情營業額按年下跌35.93%，至9.29億元；淨虧損9.26億元，按年大幅擴大2倍。

麗豐控股由於需要為落成待售物業及投資物業大幅減值共10.67億元，加上需要為橫琴創新方計提折舊1.59億元，致由盈轉虧，截至7月底止虧損達10.06億元，不派末期息。這亦為該股過去14年以來，首度不派末期息。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！