新股│傳滴滴出行明年香港上市

●路透引述消息指，中國叫車平台滴滴出行已開始與投行就香港上市計劃進行初步洽商，計劃明年上半年上市，估值目標超過600億美元（約4650億港元），集資數十億美元。不過，滴滴出行上市計劃仍處初期階段，可能會因市場情況而變化。

報道指，滴滴是基於中美關係惡化，故決定放棄美國上市，轉為來港上市，但考慮上市前再進行一輸融資以提高估值。滴滴2018年已傳有意上市，旗下包括網約車、單車、代駕及金融業務，已達規模化盈利，股東包括軟銀、蘋果公司、騰訊（700）和阿里巴巴（9988）。

滴滴回應《路透》指，公司目前沒有任何明確的上市計劃或時間表。

●納泉能源（1597）及譽燊豐控股（2132）今日掛牌，表現個別發展。譽燊豐收報0.275元，較招股價0.325元跌15.4%，一手8000股賬面蝕400元。納泉收報2.07元，較招股價2元升3.5%，一手1000股賬面賺70元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！