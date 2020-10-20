細價股一周｜抽物管新股有妙着（梁杰文）

合景泰富（1813）分拆物管公司合景悠活（3913）在港上市，同時世茂房地產（813）旗下世茂服務招股，據聞認購反應不錯。兩只新股發售機制有一個共通點，母公司股東有優先配額，認購子公司IPO。合景泰富股東每45股可優先認購1股合景悠活，世茂股東每61股可優先認購1股世茂服務。情節似層相識，令人想起3年前閱文集團（772）上市。

當時騰訊（700）股東可優先認購閱文，每1,256股可得1股閱文，比例上少得可憐，騰訊股東當然沒人稀罕。但集腋成裘，被放棄的份額不是少數目，甚至乎互聯互通內地股東不能參與，註定一大批閱文股份被遺棄。股東參與優先發售時，可以申請額外認購，更妙的是代表銀行及證券經紀的香港中央結算代理人只被視為單一人士，而騰訊實貨股東則獨立計算，前者分配比例是1%，後者比例由兩成至足額分配。當散戶你爭我搶孖展額度，意圖獲分更多新股，多賺數千元。有投資者申請100萬股閱文，獲分逾20萬股，閱文首掛爆升八成，創造了新股日賺千萬的神話。若然你早已持有合景泰富或世茂房地產，恭喜你，記着細閱認購表格。

《細價股一周》梁杰文

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