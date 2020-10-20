真凶宅加價｜麗港城連賣2伙凶宅同層戶 差價90萬

大圍新盤熱賣效應，二手屋苑的「另類單位」也受惠。繼鰂魚涌太古城一伙凶宅同層單位以每呎14,703元、低市價約25%售出後，另一藍籌屋苑觀塘麗港城，亦連錄兩宗同類成交，價錢更是天與地，2房造價相差達90萬元。

該區地產代理透露，柏傲莊開售後，明顯帶動各區二手買賣氣氛，觀塘麗港城近幾天錄得約5至6宗成交，包括兩宗屬凶宅同層單位﹔其中4座一低層單位，由於曾發生燒炭事故，同層其他單位的樓價也受到拖累，當中剛賣出的F室兩房單位，成交價僅665萬元，以單位實用面積517方呎計算，呎價低見12,863元，屬近期新低。另一宗同類成交，卻離奇高價賣出。據知，單位為32座低層B室，實用面積522方呎，同屬兩房戶型，儘管同層有單位發生事故，但該單位卻以755萬元市價易手，呎價14,464元，比4座同類單位賣貴90萬元。

此外，上文提到的麗港城4座「真凶宅」單位，屬三房間隔，實用面積748方呎，業主為南亞裔人士，原本開價890萬元，但見近期樓市有升溫迹象，最新叫價調高70萬至960萬元，加幅7.8%，呎價12,834元，貼近市價水平。

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