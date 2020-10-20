港版國安法｜香港銀行被要求向警方申報疑涉國安法交易 合規人員：盡量申報可保平安

金管局網站於9月底發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版，有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的業界指引，其最新版本加插不少「港版國安法」的指引。金管局表示，這些文件本身不屬於法定《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的一部份，但銀行應與該指引一併閱讀，並認為銀行必須完全了解常見問題的內容，以達到法律及監管責任。

當中涉及「港版國安法」的常見問題中，包括「港版國安法」的可疑交易，將如其他可疑交易報告般，向隸屬警務處及海關的聯合財富情報組作出申報，雖然銀行不會被搜查令要求提交客戶於其他司法管轄區的分行或附屬賬戶資料，但律政司仍可尋求司法協助以獲得有關資料。換言之，銀行公會要求銀行向警方及海關申報任何懷疑涉及「港版國安法」的可疑交易。

英國《金融時報》就該文件作出報道，報道引述一位於香港的國際銀行任職的合規人員表示，銀行們最安全的方式或許是申報任何些微關於違規的事情。

於最新指引之下，該名合規人員舉例，若一位親北京陣營的知名人士公開讉責一位香港人違反國安法，銀行便有義務調查。「若我們不肯定的話，申報比不申報為安全。」

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