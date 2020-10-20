投資一周｜柏傲莊與新世界的質素（周顯）

剛過去的周六日，新盤柏傲莊I首批391伙單位全數售出，套現逾42.7億元，成績極佳，出人意表。

今時今日，看淡樓價的原因人盡皆知：大量移民、經濟不佳，至於利好因素，也是不乏：居住環境狹窄、未來樓價供應不足、利率長期看低等等，但也有另一些因素，值得留意﹕

第一，樓花期接近2年，2022年9月30日才需要付款，56%買家都採用了最長的付款方式，可以玩「到時先算」。

第二，鄭志剛管理下的新世界的樓宇質素明顯大幅提高。我講過，以今天的市況，發展商還是建築劣質房屋，利潤更高，因此「老雀」們紛紛把質素拉低，連英資發展商也不例外。最有「良心」的，反而是官永義這些樓壇新秀，皆因沒有品牌，只有靠質素取勝。現時新世界、華懋等反而更有保證，只因其目的不在賺最多的錢，而是面子。

第三，新樓和舊樓並非完全相同市場，以日本為例子，樓價一直跌，照樣買新樓，因日本仔不喜歡住二手樓。現時香港新樓供應不足，舊樓再平，新樓也有買家。

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