晚間通告 | 中移動首三季盈利跌0.3%●李寧同店銷售按年錄單位數增長●主要股東減持九毛九獨套現7.4億元

●中移動（941）首三季收入為5,744億元（人民幣．下同），按年升1.4%；盈利為816億元，按年跌0.3%。t期內通信服務收入為5,257億元，按年增長2.5%；銷售產品及其他收入為487億元，按年跌9.2%。

至9月，移動業務客戶總數為9.46億，較6月時跌100萬，當中4G客戶數為7.7億，較6月時升1,000萬；5G套餐客户數為1.14億。平均每月每戶收入為48.9元。

●李寧（2331）自願公佈，截至2020年9月30日止第三季度，和去年同季度已開始營運的銷售點比較（不包括李寧YOUNG），同店銷售按年錄得低單位數增長，電商業務按年增長30%至40%。

截至2020年9月30日，李寧於中國的銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共6,052個，本年至今減少397個。當中零售業務減少30個，批發業務減少367個。李寧 YOUNG 於中國的銷售點數量共 1,052 個，本年至今減少 49 個。

人事變動

●中石油（857）公佈，徐文榮以工作變動為由辭任監事及監事會主席。呂波辭任非執行董事，並獲建議委任為監事。

股權變動

●內地連鎖酸菜魚餐廳「太二」母企九毛九（9922）的上市前投資者兼主要股東Eskdale BVI上周五(16日)在場內以每股平均價18.5元，減持4,000萬股，套現7.4億元離場。出售後，Eskdale BVI的九毛九持股量下降2.75個百分點，持有6.54%股權，市值17.3億元。

Eskdale BVI由IDG Capital合夥人林棟樑、楊飛及李建光等人持有，2014年以每股0.74元入股九毛九，投資總額為1億元人民幣。Eskdale BVI今年8月已出售部分九毛九股權，套現1.93元。

九毛九今日收報18.1元，升3.3%

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