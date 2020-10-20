融人自擾｜＿＿ 的中國人（莊逸希）

一支公的我平日沒太受四人限聚令影響，但隨着疫情持續，客還是要見，飯還是要食。

受人數所限，一向鐘意大堆頭的banker只能二打二：如非純吹水，bankers現在寧願多帶產品部同事而非手下，所以我應酬的數目可說不跌反升。

為將就還在WFH的客人，今天我來到他家九龍站。這邊的Dim Sum Library跟金鐘甚具氣氛的裝修是一個相反，燈火通明，這才令我看清楚她的衣裝。

一身連卡佛的衫褲鞋襪，脫下那個C字牌的墨鏡和一直沒戴好的口罩，戴上了一副不入型不入格的紅色鵝蛋形金絲老花眼鏡。突然像是電影中七十年代內地女主角穿越時空穿上現裝的模樣，一口京腔點了期間限定的特色小籠包。寒暄了很久也沒入正題，她說起自己在Stanford的時候認識了我們這位高層，又提自己在舊投行工作時已經認識我們那位高層。Banker說起最近港飄們最大的煩惱：通關又延至年底，很多同事已經上半年沒見兒女。她突然反應很大，還是帶京腔說：

“I’m not Chinese.”

尷尬不已的banker差點想多點一支茅台。她高興的告訴我們溫哥華的抗疫措施，我差點以為她姓孟。

這一切都合乎國情，小米的領導用蘋果，華為廣告用Nikon影，賣奶粉的來港走日本粉，中國精英當然不拿中國護照。

繼續寒暄，飲飽食醉，就是沒入正題。離開乘機鐵時那banker再尷尬非常，說不好意思浪費我的時間。原來這女士是某國資高層的太太，疫情下被退休的她將加入了這間中資背景的網銀做RO。在國資高層的面子份上，我們銀行也要循例應酬一下她的感受。

食國資的飯，出中資的糧竟然不認親，這究竟是骨氣還是虛偽？

沒生意不完美，但對於沒骨氣的我來説，免費的蟹粉小籠包可以接受。

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