前新聞主播鄧景輝墮樓案毗鄰單位 太古城凶宅同層低市價25%三房戶1,038萬沽

進入秋季，二手樓市亦出現大減價。指標屋苑鰂魚涌太古城，除太古地產(1972)發售車位外，屋苑近日連環錄成交，其中，五年前，前亞視新聞主播鄧景輝墮樓中層「凶宅」毗連單位，剛於市場以1,038萬元沽出，低市價達25%，以七五折發售，呎價不足1.5萬元。

市場表示，剛錄成交的寶安閣中層H室，實用面積706方呎，建築面積800方呎，業主今年6月開始放盤，當年叫價 1,380萬元，其後減價至1,100萬元，由於單位毗鄰為「凶宅」，惟業主見有買家洽購，最終再減價62萬元，以1,038萬元沽出，實用呎價14,703元。

單位毗鄰的G室，五年前發生「新聞王子」前亞視主播鄧景輝墮樓事件後，同層難做估價，同類三房單位一般造價徘徊1,400萬元水平，是次H室成交價低市價25%，原業主於2010年以648萬元購入，持貨10年，帳面賺390萬元，升幅60%。

另一宗成交為隋宮閣低層B室，實用面積785方呎，業主去年8月已放盤，當時叫價1,650萬元，放售逾一年，最終以1,230萬元沽出，累積減價420萬元，實用呎價15,669元。原業主80年以60萬元購入單位，升幅20倍，帳面賺1,170萬元。

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