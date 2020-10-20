逃出香港｜小資本以租養房再移民

【特約報道】「人人都話移民，你估人人都有能力移民？」作為年輕一代小市民談何容易有過千萬身家去尋找自由，不過，人怎可沒有夢想，只要有計劃，小資本一樣可以逃出香港，就像港人熟悉的泰國曼谷，亞洲金融經濟急速起飛中的城市，大家可先以租養房，日後升值既有本錢再作打算，或搬到泰國享受度假式退休生活。

早在兩、三年前已經有不少港人開始投資泰國，令泰國物業市場急速上升，據《Real Estate Information Center》2019年第3季數字可見，曼谷有多處地區物業有顯著升幅，最高升至61.4%，當中地點並亦非大家熟悉的商業區，反而是一些曼谷政府近年著力打造，擁有鐵路連線的新區域，如曼谷新CBD之稱的Lat Phrao同樣打入最高升幅前五之內，升幅有35.3%。近日在Lat Phrao站旁有新樓花項目諾博環城匯推出，入場費性價比高，首期資金只是港幣10萬元起，年輕香港人一樣有機會，上車齊做小業主。

高質租客 回報率達6.3%

Lat Phrao是曼谷政府現時最著力打造的新CBD，區內會興建多幢5A級寫字樓，多間泰國大型企業已決定進駐，如泰國航空總部、PTT煤氣公司總部、暹羅商業銀行總部、SGS水力公司總部、TMB Bank軍人銀行總部，Olympia Thai Tower、及曼谷航空公司等。此外，政府亦作領頭羊角色，率先確認多幢司法機構大樓進駐，既可為該區提供良好治安，更會吸納更多年輕專才或海外專才在此區工作。要知道曼谷是世界上知名繁忙城市，上班時間塞車及擠迫的公共交通，令不少人都願意居住鄰近工作地點，而且泰國的年輕一代都喜歡獨立，可見Lat Phrao區的租賃潛力非常之高。

據2019年的《全球房地產指南》研究報告顯示，曼谷的租金收益率介乎5%至8.0%之間。小型公寓單位（60 m²）的收益率約為5.6%，而大單位（120 m²）則可8%。而現時Lat Phrao區租價為600泰銖/平方米，回報率為5.8%，預計3年後租價為656泰銖/平方米，回報率為6.3%，故以租金用作供樓之用，以租養房，投資角度上是穩健做法。

1分鐘步程可到雙鐵線車站

當然，有足夠生活起居配套才可令該區迅速發展起來，Lat Phrao的全新項目就正正在Lat Phrao雙鐵線旁，步行50米可到黃色線MRT Ratchada地鐵站，步行150米約2分鐵亦可到MRT Latphrao地鐵站，雙線交匯如香港的九龍站一樣。由項目出發前往Chit Lom、Siam或Silom這些知名商業區都只是10至18分鐘內可到。據世界銀行預測，2025年，曼谷路軌交通線路可與倫敦看齊，特別是環線藍色線，一路能乘換8條軌道線，連接Silom、Rama IX和Lat Phrao三大CBD，可令地區商業、零售及物業市場有爆發式增長。

此外，曼谷擁有不少大型商場及市集，既是方便生活購物，亦是遊客們重要景點，而位於Lat Phrao區鄰近就有多個大型商場，步行2分鐘可到Gourment Market Lat Phrao、步行10分鐘可到The Banyan Tree Community Mall；另外乘MRT一個站可到泰國central group集團旗下物一個商場，集國際知名品牌，餐廳、超市，電影院，300家商店Central Plaza Lat Phrao購物中心、Union Mall、本地餐飲社區Chatuchak；還有大家熟悉的Chatuchak週末市集及Big C Extra都可在Lat Phrao 10分鐘車程範圍可到商店。

當然，要考慮到日後移民生活，子女教育配套亦是考慮因素，曼谷有不少知名國際學校，不少更是升學美國、加拿大及英國的良好踏腳石，如Bangkok Grace International School和NIVA American International School都是遵從美國課程，另外還有不少良資優良的國際幼稚園及小學，就算不懂泰文，小朋友學者一樣可有學校上課。

名牌發展商 港幣10萬元起可上車

不少人都會覺得海外投資如同隔山買牛，想找穩健可靠的樓盤，選擇發展商亦是非常重要，Lat Phrao區內的諾博環城匯是由泰國著名上市發展商Noble承建，Noble近年在曼谷已推出接近20個發展項目，當中不少都是同諾博環城匯一樣是鐵路沿線項目，而且每個都令買家甚為滿意。是次介紹的諾博環城匯更是2020年皇牌項目，提供開放式、一房、兩房戶型選擇，首期港幣10萬元起，包全屋裝修及傢俬。此外，還有尊貴的住客會所，設施包括有健身室、游泳池、共用廚房、影音空間、戶外燒烤場及24小時禮賓大堂。設備齊全，對泰國年輕一輩的租戶更是嚮往，大大提升租賃上潛力。小資本想移民，不一定沒有希望，港幣10萬元起動資金，在香港連車位都買不到，何不把握機會為將來打算。

曼谷諾博環城匯展銷會

日期：2020年10月24日及10月25日 (星期六及日)

時間：下午12時 至 晚上8時

地點：沙田新城市廣場帝都酒店一樓帝都薈

講座主題：

1. 曼谷樓市升值潛能及投資回報

2. 泰國投資移民資訊及吸引力

網上預約：https://bit.ly/2T8m1Pi

查詢：3703 3888 | 5442 4721

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