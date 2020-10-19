中建許氏2,550萬買會景閣

【本報訊】老牌地產商中建企業許氏家族密密掃物業。家族近年收購市區舊樓外，新近以2,550萬元購入灣仔會景閣一個中層單位，實用呎價2.6萬元。

松齡創辦人聯名買傲玟

灣仔會景閣低層16層，實用面積978方呎，新近以2,550萬元成交，實用呎價26,074元。土地註冊處資料顯示，買家透過輪寶投資有限公司（TREASURE MILL INVESTMENT LIMITED）名義登記購入，公司董事包括許晉廉（HUI, CHUN LIM WILLIAM）、許晉義（HUI, CHUNG YEE RICHARD）等，為中建許氏家族成員。是次入市透過公司名義入市，需繳付三成辣稅約樓價765萬元。而原業主2008年以1,247萬元購入，是次沽貨賺1,303萬元，升幅逾1倍。

另外，連鎖護老院營運商松齡護老集團（1989）早前獲「舖王」鄧成波之子、陞域集團主席鄧耀昇入主，其最近配售名下約兩成股份後，松齡高層聯名入市買何文田傲玟。

高銀集團主席潘蘇通私人持有、提供401個單位的何文田傲玟，項目第3座中層A室，實用面積1,228方呎，新近以3,577.53萬元成交，實用呎價29,133元。

按土地註冊處資料顯示，單位買家透過聯名方式買入，登記人分別吳國富（Alex）及孫美麗（Betty），兩人與松齡護老集團創辦人同名。