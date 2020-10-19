【聶股淘金】電商股前景看俏 - 聶振邦

上周四國內人民網報道，人民網新電商研究院盤點近期行業熱點資訊，第三季度，貧困縣網路零售額增長已高於2019年全年增速，基本恢復到疫前增長水準。個人資訊保護法草案即將亮相。國內第四大運營商中國廣電在京成立。今年直播電商規模預計將突破萬億元。報道反映電商股前景可看俏，筆者留意今年9月29日在港第二上市的中概股寶尊電商－SW（9991），擁有不俗的基本因素。集團是中國品牌電商服務行業者，以科技創新和客戶需求為引擎，致力成為領先的全球品牌電商商業夥伴。

中國品牌電商服務行業乃第三方服務行業，其中電商服務提供商為品牌提供IT解決方案、網店運營、市場營銷、客戶服務及倉儲配送等電商服務。集團為飛利浦、耐克和微軟等各個行業中的全球領導者提供服務。於2020年上半年成功取得19個新的合作夥伴，截至2020年6月30日，品牌合作夥伴組合總數由231增至250個。

截至2017至2019年底之三個完整財政年度，股東應佔溢利分別約2.09億、2.70億和2.82億元 （人民幣，同下），相對2018和2019年度是增長29.00%和4.49%。

而截至2019和2020年6月底溢利約1.01億和1.23億元，增長21.97%，業績表現不俗。隨着國內疫情漸見緩和，內地經濟增長回穩，可望下半年溢利增長保持在兩成以上，此股具備中長線投資價值。

此乃電子商貿股，同業市賬率和市盈率平均值約5倍和61倍，相對寶尊電商的每股資產淨值和每股盈利折合為39.2553和1.9074港元，計出每股合理值約196和116元，平均數為156元，較10月16日收報88.70元，潛在升幅逾七成半，可見具高投資價值。

聶振邦

華盛證券證券分析師

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