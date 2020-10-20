職場慧眼｜出咗Offer累死人（張慧敏）

真正100歲唔死都有新聞，這個case，如果不是發生在友人身上，實在難以置信！究竟怎麼樣的公司，甚麼樣的主管，要幾疏忽幾掉以輕心幾不認真，才會犯下這個不可能犯的錯？

話說朋友之前去見工，等了幾個禮拜收到電話，對方部門主管打來問朋友，是否對那工作崗位有興趣，如果Offer的話他會不會接受。朋友答當然有興趣，如果Offer條件理想當然可以接受。主管立即講了Offer人工，加幅相當理想，朋友滿心高興馬上Yes！

朋友作為職場老馬，口講無憑穩陣起見問幾時可以有合約簽，對方說需要時間準備。朋友主動問學歷薪金證明等等如何send給他，對方的答案竟然是唔使急。竟然唔使睇證明可以出Offer，雖然總是覺得有點不妥，但對方主場，當然恭敬不如從命啦！

本來以為兩三日應該搞錯，等了差不多兩個禮拜都還未有回音，朋友再主動找那主管跟進，對方的回答是就快搞錯。因為疫情關係，毋須上公司簽約，會將employment contract及相關資料以快遞形式送上。

再等多一個禮拜之後終於收到快遞，滿心歡喜打開一看，那份雇傭合約上面寫的名字及身分證號碼都不屬於他！究竟是寄錯？還是打錯？結果出人意表，原來是主管搞錯，由頭到尾由始至終出Offer要請的，從來不是我朋友！

我朋友當場嬲到爆粗，我只嫌他爆得唔夠粗！無論公司大小，不管什麼崗位職位，出錯的還要是個主管級人馬，怎麼可能犯出這樣的錯？

如果朋友不是沉得住氣，做事做人一向謹慎，一日未簽信一日都不會辭職。否則辭職信已經遞上的話，才發現這份工作根本不屬於他，那位主管講幾多句對不起，於事有補嗎？公司的主管犯下這樣的錯誤，連累無辜，公司可會因此作出賠償，可會作出懲處？

結果我是恭喜我朋友，這間公司，不去也罷，和這種連豬隊友都不配做的人一起做事，肯定沒有好下場。

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