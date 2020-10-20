通告盤點｜大成生化主席涉違紀被查．正通溢價6成售股予廈門信達

大成生化

大成生化（809）公佈，主席兼執行董事袁維森涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受吉林省政府相關部門的紀律審查及監察調查，公司表示，業務營運並無因調查而中斷，並維持正常。

正通汽車

正通汽車（1728）公佈，持有公司51.29%股權的控股股東Joy Capital及王木清，與深圳A股上市公司廈門信達訂立買賣協議，出售29.9%股份予廈門信達，代價為14.03億元，相當於每股約1.74元，較公司昨日收市價1.08元溢價61.11%，完成後，廈門信達將成為正通單一最大股東。

廈門信達主要從事信息技術，汽車貿易及供應鏈業務，公司未來將會成為正通的戰略投資者，進一步發展公司業務。

世茂服務

由世茂（813）分折的世茂服務（873）將於今日起公開招股，公司將發行58.82億股，每股發售價14.8元至17.2元，集資最多101億元，入場費17373元，預計本月30日掛牌。

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