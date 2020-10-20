李嘉誠有份｜維港投資入股澳洲植物肉公司 融資共1.13億美元

李嘉誠私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures）有份投資的澳洲植物肉製造商v2food，宣佈獲得7,700萬澳元（約4.2億港元）B輪融資，參投方包括ABC World Asia、紅杉資本、淡馬錫、 華興資本及其他戰略投資者。v2food至今已融資共1.13億美元（約8.81億港元），維港投資去年12月亦參與v2food的A輪投資。

v2food於2019年成立，為滿足人口增長帶來的肉食需求，v2food從豆類中提出蛋白質製成植物牛肉。去年與澳洲快餐連鎖店Hungry Jack合作推出人造肉漢堡；今年則為新西蘭Burger King供應人造肉。目前，v2food研發的植物牛肉已於逾600間澳洲超級市場Woolworths中發售。

李嘉誠旗下維港投資投資不少創科公司，除了v2food之外亦投資美國植物肉製造商Impossible Foods；上月則牽頭融資920萬美元（約6,162萬港元）入股DNA編寫公司；另外，上周四（15日）維港投資有份投資的神經微麈科技公司iota Biosciences獲美國藥企以3億美元（約23.4億港元）收購。

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