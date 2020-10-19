傳內銀第三季盈利跌幅有望收窄，深圳金融改革措施即將出台，加上大行接連唱好，連環消息刺激內銀股近日造好，究竟想挾到幾時？

大摩發表報告指出，建行（939）短期估值極具吸引力，隨下半年貸款收益率穩定下來，凈息差壓力或會降低，預計股價未來60天內會上升，發生的機會率會達到70%至80%，予建行增持評級，目標價7.3元。建行10月初一度跌至5元水平附近，周一一度高見5.75元。

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署，同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳大行唱好內銀股 內銀究竟想挾到幾時？

日期：10月20日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

直播網址：

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