【中環迷你裙 】橫行3個月隨時再開車 - Samantha

亨特拜登醜聞持續發酵，聽聞現時公開的材料只佔5%，好戲在後頭，港股顯得弱不禁風。那邊廂，美股步入業績期，最好審視手上股票何時公佈業績，夠實力還是純粹炒作？若是後者，小心績後遜預期股價隨時一瀉如注。

北半球隨着冬季來臨，疫情轉差，英法等地再進入緊急狀態，WFH和社交距離起碼要維持半年，提供法律文件電子簽署和合約管理服務的DocuSign（DOCU）上半年股價走勢凌厲，過去3個多月的橫行，又屆開車之時。

上市僅兩年的DOCU股價至今升了7倍，瑞銀及大摩等大行至今仍樂意做啦啦隊，先後給予「買入」及「增持」評級，目標價分別達290和260美元，距現價仍有10%至24%上升空間。

大摩報告指，疫情下多了人使用電子簽署服務，而用家用過電子簽名解決方案後，不太可能回歸傳統的簽署方法，這盤生意在疫情後仍然有得做。據市場研究顯示，成立僅7年的DOCU已是電子簽名市場的龍頭，市佔率約70%，其他競爭對手僅為單位數，未來增長潛力除來自電子簽署外，還有與合約相關一條龍服務。

另一方面，DOCU完善與合同相關業務，包括加快流程和劃一化，減少對法律團隊的依賴。DOCU先後收購Liveoak和Seal，前者為人工智能合同管理，幫助在合約中更有效地查找和分析訊息，提高查閱法律文件速度和閱讀協議的時間，提升準確性；後者針對網上公證服務，上述收購均可完善其合約服務的產業鏈。

DOCU採用SaaS訂閱制，按使用量付費，全球20大藥廠和15大金融服務公司、10大科技公司，大部份均是他們客戶，企業和商業客戶逾80%。DOCU第二季業績勝預期，收入按年升45.2%至3.42億美元，經營淨現金流為1.18億美元，去年同期為2,640萬元，non-GAAP淨利潤為3,476萬美元。DOCU市值達430億美金，早前獲納入納斯達克100指數的成份股，為亂市下進可攻退可守之選。

Samantha

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