Impossible Foods港推植物生牛肉　近百間百佳超市率先發售

疫情下市民在家煮食次數增加，長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資有份投資的美國植物肉製造公司Impossible Foods，趁機在港及新加坡推出植物生牛肉Impossible beef，首階段香港將於本周起在各大百佳及旗下近100間超市出售，建議零售價為每包89.9元，每包重量340克。

是次為Impossible Foods首度於亞洲市場推出生牛肉，主力攻打留家煮食的消費者。在新加坡方面，新產品首階段將於近100間FairPrice及旗下超市銷售，建議零售價為16.9新加坡元（約96.4港元）。Impossible生牛肉烹調方法與動物肉無異，存放於雪櫃及冰箱的期限分別為10日及9個月。

近期不論海外及本地的植物肉製造公司在疫情下加快拓展本港業務，以圖增加品牌知名度及市佔率，包括港企Green Monday集團旗下食物科研公司OmniFoods，於麥當勞銷售「新餐肉」 ；Impossible Foods亦於上月透過本港各大餐廳推出植物豬柳漢堡，目前與約700間餐廳合作。

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