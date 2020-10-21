滙豐獲北京釋出善意 劉曉明Twitter：會提供更多發展機遇

中國駐英國大使劉曉明今日凌晨在其twitter表示，中國持續推動開放改革，營造更佳的營商環境，為國際企業提供更多發展機遇。值得留意，劉曉明於發文特別標註滙豐，並轉載官媒《環球時報》英文版一篇有關滙控（005）主席杜嘉祺參加上海市市長國際企業家諮詢會議時，表明期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。

杜嘉祺當時於會上表示，隨著中國金融市場持續開放和發展，旗下許多客戶的相關業務錄得較大增長，加上中國金融科技和創新日新月異，為國際金融機構在中國的發展提供寶貴機遇。他又指，上海在加強城市發展彈性及適應形勢變化，有發展先機和優勢，特別是區域合作不斷加強，科技和基建投資體系完善，城市建設亦朝向創新、創業及可持續等方向發展。

中國與滙豐和好徵兆，亦見於今年9月時，平保（2318）持續增持滙豐至超過8%，觸發上市規則披露要求，超越美國基金貝萊德（BlackRock）成為單一最大股東。

滙豐今日升0.8%，收報31.05元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然北京釋出善意「肯定係好消息」，但由於此前平保增持時，市場已對中國與滙豐和好有所憧憬，並反映在近日股價上，故料對股價幫助不大。「始終壓住股價仲有撥備大、息差收窄等因素，營運環境基本面未改，但相信股價30元初步安全。」

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