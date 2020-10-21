信里一城｜富一代搞陰宅為富三代鋪路（小師兄）

舖王波叔是行內很多人的偶像，小弟數年前有緣會面，他說投資像火中取粟，我最記得他那句「你細嗰你爸爸帶你去邊度購物，到你做爸爸，你帶個仔又嗰度購物，嗰度就係最好嘅舖。」可是過去數月的撲水事件，有人落井下水，有人生怕兒子會敗家，再度起手為富二代、富三代鋪路。

我認識一位低調富豪，我叫他「新界佬」，不是《竊聽風雲3》四方集團含沙射影的人物，父親卻又真是炒賣新界農地和興建丁屋致富。他父親賺錢後，資金沒有分散到住宅項目，而轉去投資陰宅，攞正牌出售骨灰龕位，像是看到政府唔會唔批地起樓畀人住，但因為生人怕死地，就算日日都有人死，都唔見骨灰龕可以到處起。後來這些幾百毫米立方的石屎格仔竟然連租都租得出，租金收入之可觀，資產越積越厚，目前資產估計達40多億元。新界佬家族上下，不論男或女，人人至少一間屋，有車有司機，月月從公司收一份糧，吃喝玩樂簽卡入公數，好一個紈絝子弟。然而父親從來禁止過錢到任何一位兄弟姐妹手中，眼見別的富二代在過去十多年地產黃金時代獲父親支持自由發揮，身為長子的他從海外讀書回來，有學歷有知識，卻無得發圍，絕不甘心。

現在父親又決定繼續發展陰宅項目，已為人父的新界佬開始明白最了解自己咩料的人就是父母。父親在別人出事時出手，既是為富三代鋪路，也像間接告訴他，不是人人可以白手興家，但人人都可以轉眼敗家。

小師兄

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