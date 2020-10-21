Grand Austin車位劈價3成跌穿300萬 4年最平

疫情打擊各類物業投資氣氛，車位仍未見底，造價每況愈下。鄰近香港高鐵站的尖沙嘴柯士甸站豪宅屋苑Grand Austin，車位造價終失守300萬元，比高峯期大幅回落逾三成，創4年新低。

Grand Austin車位向來有市有價，因為鄰近高鐵站，以往備受內地客追捧。其中B1層一個單號車位，今年6月以高達400萬元易手，買家名字為普通話併音，應為內地人，創下屋苑車位新高， 也是屋苑唯一一個車位售價見「4球」。疫情影響下，屬非必需品的車位需求大減，該屋苑剛錄得一宗成交，售價已跌穿300萬元，而且同樣是B1層。消息指，B1層單號車位，昨劈至270萬元獲承接，與對上一宗成交400萬元比較，短短4個月大跌130萬元，跌幅達33%。

有代理指，業主由350萬叫價一路無人問，之後減至320萬、300萬、280萬元也未獲承接，直至昨天減多10萬元，累減80萬元才賣出。參考B1層車位近幾年的成交紀錄，是次造價已重返2016年，創4年新低。而業主則於2012年以205萬元買入車位，持貨8年升值三成。

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