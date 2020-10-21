達觀心戰｜主啊 我唔同你講政治（何安達）

九龍塘宣道小學「言論紅線」事件持續升溫，上訴期間教育局副局長仍然撰文，不點名抨擊被除牌的老師「『騎劫』校本專業機制，濫用彈性調適教學的空間」。

除了常識老師之外，其他人文學科的教員亦成了驚弓之鳥。自己避談時政之餘，心裡更擔心有學生在教案預計之外，主動提出敏感的政治議題，無端端令他們置身險境。

日前，九龍區某英中名校的一年級宗教老師，要求學生撰寫50至70字的《禱文一則》作為習作。出題者其實很有心思，題材既配合學校的天主教信仰，亦容許學生有很大的發揮空間。禱告內容既是應用文，亦有議事和抒情的空間。

不過老師解題的重點不是禱文的格式，也不是祈禱的意義。她反而千叮萬囑，提醒同學禱文內容萬萬不要涉及政治。

據說，最後沒有學生在禱文中懇求上主實現 「五大訴求」，更沒有出現「光復」、「革命」以及「獨立」、「下台」等字眼。全級二百多人悉數安全著陸。

其實，禱告帶政治成份是很平常的事，不一定是對抗性。世界宣明會便因應美國大選，擬定了六款禱文為候選人祈求上天指引，賜予他們智慧、毅力、愛心和廣闊的胸襟。

儘管當局口中所說是針對「歪曲事實，錯誤引導學生」，但上之所好，下必甚焉。在校園內的實際後果是矯枉過正，教師為了避免自招麻煩，索性指令學生： No politics please。

何安達

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