焦點新股│中證監同意螞蟻科創板IPO註冊●傳百度趕年底前來港第二上市

●螞蟻集團上市進入最後直路，中國證監會表示，已同意螞蟻科創板IPO註冊，加上螞蟻日前已通過港交所（388）上市聆訊，意味螞蟻已隨時可在中港展開招股。早前有傳螞蟻香港預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌。由於預期招股反應熱烈，券商已預留約1,200億元孖展額。

●騰訊新聞《一線》報道指，百度計劃今年底前來港第二上市，但沒有披露其他資訊。百度表示不予置評。

百度回流上市，早於今年初已傳出，之前有傳百度已對赴港二次上市進行了內部評估，百度董事長李彥宏等高管會見投行商討上市計劃，及百度在招聘港股上市IR負責人等。百度董事長李彥宏曾稱，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股的管制，「我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括比如在香港等地的二次上市」。

以搜尋系統起家的百度，2005年8月於納斯達克證劵交易所掛牌，招股價為27美元，上市首日升至122.54美元，升幅高達3.54倍。百度近年受到衝擊，經歷上市以來首次虧損，去年首季淨虧損為3.27億元人民幣，差過市場預期的虧損1.875億元人民幣，主要原因為流量獲取成本、銷售管理和營銷費用的增加，以及宏觀經濟放緩，導致廣告收入減少。百度認為，人工智能正驅動數碼經濟向智能經濟進化，因此將進一步在人工智能領域發揮技術優勢。

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