【保理保你】火險車保你要知 - 金堅

火險和車保在香港十分普遍。前者買樓做按揭時需要購買，後者則車主必須購買。今期筆者會提醒讀者一些很多人都不知道的相關知識。

當閣下買樓做按揭時，銀行需要你買火險去保護它的抵押品。假如一個全新單位買入價為500萬，做六成按揭，借銀行300萬，一般人以為買300萬火險便可以（有小部份人會買500萬）。假設發生災難性火災，造成全損total loss。你認為保險公司會賠多少？300萬？500萬？No way, 最多只會賠重建成本，大約1/3樓價，即約150萬。你欠銀行300萬貸款，請繼續還錢。換句話說，你其實只需要買150萬火險。買300萬，是浪費保費！

火險屬於實報實銷的財險保單，不會以你購買的保額保償。有學者研究，香港人以按揭金額投保，每年浪費約5億以上的保費。所以正確購買火險應該以「重建成本」作保額。一般重建成本約為同區新樓樓價1/3，另外2/3樓價為地價、發展商利潤和其他費用等（地價沒有損失，利潤和其他費用又不是閣下的損失，保險公司不會理賠）。請緊記：以重建成本買火險，因為有通脹，每隔數年應該適度調升保額，否則便會不足額投保，保險公司會按比例減少賠償。還有一點，如果大廈業主立案法團已有統一購買火險，自己便不用再買了，因為不會獲得雙倍賠償。

同樣道理，如果閣下買汽車全保，每年需要對汽車作出估值，有些人刻意高估車價，但這只會浪費保費。下次續保時，請參考各二手車網站了解你的座駕的市場價值，避免多付了冤枉保費。所有車保的賠償均會扣減折舊和墊底費，所以就算買了全保，車主或多或少都要承擔部份損失。

金堅