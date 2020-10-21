國泰大裁員｜主席賀以禮：「港龍」不會再現 其航線將由國泰、快運重新申請

創立35年的國泰港龍航空今日起停止營運，被問到他日航空業復蘇，「港龍」品牌是否有機會重現人前，國泰（293）主席賀以禮在網上記者會上直言，未來集團只會聚焦一個全服務航空品牌「國泰航空」，及一個低成本的休閒航空品牌「香港快運」，「港龍」品牌不會再出現，但這不代表集團會放棄港龍的航線網絡。

賀以禮說，雖然目前集團的運力大幅減少，但只要航空業全面復蘇，集團將重建飛行網路至疫情前的水平，港龍的航線將由國泰及快運負責，機隊將由國泰航空吸納。集團行政總裁鄧健榮補充，終止營運港龍意味集團未來不會再用「港龍」的品牌，但會用「國泰」及「快運」的品牌申請「港龍航空公司一路飛開嘅地方」，他認為未來聚焦兩大品牌會令集團競爭力提升，營運及市場推廣的效率更高。

國泰港龍航空目前營運48架飛機，疫情前營運約48條航線，主要前往內地及東南亞地區。

是次國泰重組三大要點包括結束「港龍」品牌、裁減8,500個職位及要求更新駐港機艙服務員及機師的服務條件。賀以禮指，三大方案落實後，可讓集團明年每月減少約5億元的現金支出，將每月「燒錢」的金額降至10億至15億元，形容是較為可持續發展的水平。

至於未來有否再融資的需要，賀以禮說目前資產負債表及流動性穩健，暗示在集團採取較樂觀的營運預測下制定重組方案後，不需要再融資；公司目前亦無計劃進一步的重組，包括出售旗下其他附屬公司。

是次香港裁員人數約5,300人，鄧健榮指政府從來沒有指示集團怎樣做，但兩位觀察員有提醒公司在作出商業決定時要注重社會責任。大部分被裁員工將於今天內收到通知，賀以禮說，是次將向受影響員工結予比標準要求更優厚的離職補償，包括延長員工的旅遊福利、為受影響員工提供轉職支援及輔導6個月、亦會確保被裁員工的強積金不會被對沖等。

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