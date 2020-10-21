新盤動向｜屯門帝御‧星濤上載樓書 最細186呎

新界新盤爆搶客戰。香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤（帝御2期）今天已上載樓書，最快明天開價。

項目提供614伙，由1及2座組成，實用面積186至1,376方呎，間隔開放式至四房。負責銷售的恒地（012）營業（一）部總經理林達民指，將於周內公佈首張價單，隨即開放示範單位，有機會於月內推售，由於1期反應理想，首輪料推出超過兩成單位，以回應眾多向隅買家的需求。他又指，市場上有不少新盤推出，但客源不同，故不怕競爭。

屬帝御1期的帝御‧金灣，今年7月公佈首張價單，折實平均呎價13,578元，折實入場費約291萬元，為一年半來入場費最低的新盤。

另外，遠中集團發展的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEYY，首輪推售25伙，已錄得超額認購逾兩倍。

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