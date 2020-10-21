國泰大裁員 | 74年發展史難離政治 歷四大併購高峯期賺逾140億

國泰（293）1946年創立至今74年，除經濟因素，其高低起跌也受政權交替所牽動，本港在英殖時期的政權統治下，國泰順勢成為英資公司。太古集團入主後的國泰憑藉實力，加上懂得順應政局變遷，即使97政權交替仍能順利過渡，00年代高峰期賺逾140億元，歷來的四大併購令其成為少數雄霸航空事業的外資企業。

國泰成立之初是一間美澳合資，並非英資的航空公司，其前身名為「澳華出入口公司」，由兩名二戰退役機長——美國人Roy Farrell及澳洲人Sydne y de Kantzow，於1946年在上海創立。不過，由於當時大上海保護主義排斥外資，國泰於同年由上海遷往香港經營。

國泰來港經營標誌着本地航空公司的誕生。「三年零八個月」的日佔時期結束後，在英國統治下的香港隨即整頓本地民航業。當年港英政府訂明，若航空公司繼續以香港為經營地，便要加入「英資」成份，名為「太古洋行」的太古集團因而於1948年成為國泰大股東，國泰才正式成為一間英資的航空公司。

當年國泰並非一家獨大，尚有由英國海外航空（現為「英國航空」）及怡和洋行為主要股東的香港航空（Hong Kong Airways）（編按：這航空公司與目前營運中的「香港航空」（Hong Kong Airlines）並無任何關係），惟礙於港航其後生意下滑，最終於1958年被國泰收購，是國泰首次吞併其他航空公司。

70年代起，香港的前途問題受國際關注，有華資開始籌謀涉足本地民航業，希望借「97回歸」優勢，打破英資航空公司雄霸本港航空業的局面，其中，華資商人包玉剛、霍英東、紡織業鉅子曹光彪等，與華潤、招商局及中國銀行於1985年成立港龍航空。不過，當時港英香港只認可由英藉人士持有的航空公司，故持有英藉的包玉剛一度成為港龍的大股東。其後國泰連同母企太古於1990年購入港龍35%股份，最終更於2006年正式全購連年虧損的港龍，成為全資附屬公司。國泰憑藉實力及其背靠港英政府的優勢，1994年又再入主華資全貨運航空公司香港華民航空，現時後者己成為國泰的全資附屬公司。輝煌的40年間，國泰於1986年上市，同年即被納入「藍籌」之列。

收購港龍為國泰迅速開拓來往香港及中國內地的航線，即使2008年遇上金融海嘯，同年業績由賺70億變虧損85.58億元，翌年又極速翻身賺47億，且於2010年乘着經濟復蘇順風車，年度盈利達140.5億元，業績3年間由低谷攀上高峰，股價同樣攀上20元水平的歷史新高。

光景的時期持續僅數年，難關便一個接一個。全球經濟復蘇令油價於2012年重上逾100美元水平，國泰燃油對沖比例一度高達6成以上，惟2014年至2016年油價由逾百元急插至近30美元水平，國泰2014年至2017年間燃油對沖比虧損累計達242.2億元。期間還要應付澳航旗下廉航捷星香港申請來港營運，最終在包括國泰的四大本地航空公司極力反對下，新競爭對手的威脅才得以消除。

「藍籌」光環穿戴31年，在集團蒙受巨額燃油虧損及廉航加劇蠶食生意下，國泰最終於2017年被剔出藍籌。不過，集團的業績表現及業務發展依然廣受大眾及投資者關注。

為了一洗頹風，國泰於2017年至2019年推出為期三年的轉型計劃，首年裁員約600名香港總部員工，以精簡架構提高效率，亦改變一貫高比例燃油對沖政策，業績於2018年再現曙光之時，又於同年10月爆出洩露約940萬名乘客資料的負面新聞，幸好事件未有招致巨額罰款。

涉足廉航一直不在國泰對外的議程之內，收購香港快運令人聯想到政治任務。港航及快運主要股東海航集團因過度擴張，於2017至18年間不停賣產，當時外界形容海航在中國政府眼中是「大到不能倒」的企業，不惜暗中幫助海航解決資金鏈斷裂的問題；無獨有偶，一直抗拒發展廉航生意的國泰於2018年，時任管理層卻忽然改口風指發展廉航未嘗不可，最終國泰於去年3月宣佈以49.3億元收購香港快運，是單純業務策略考量或助中央營救海航，外界不得而知。

即使國泰收購香港快運是向中央賣了人情，去年下半年牽涉「反送中」社會運動的國泰員工卻觸動中央的「紅線」，助海航解困的國泰沒有得到中央的赦免，反之中國民航局向國泰發出重大安全警示，威脅國泰不遵從要求將禁其飛越內地領空，猶如將國泰趕上絕路，國泰大股東太古集團主席施銘倫需要親自與民航局會面解話，涉及參與社會活動甚至僅以私人帳戶於社交平台上發放有關社會事件訊息的員工均被解僱或打壓，多名管理層亦要「問責」下台，事件才稍有平息，惟國泰從此陷入「兩邊邊不曷人」的尷尬局面。

至今年初武漢肺炎重創全球航空業，在港經營四間航空公司的國泰，其存亡對香港航空業有舉足經重的影響，港府亦不得見死不救，連同供股及政府出資，集團獲390億元「應急錢」，惟肺炎疫情沒完沒了，國泰今年上半年業績已虧損98.65億元，外遊市場繼續停擺，不知何時才能絕地反擊。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！