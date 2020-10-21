恒大危機｜恒大撲水停不了 洽114億銀行貸款作再融資

恒大撲水消息不斷，《彭博》引述消息人士，中國恒大（3333）正與銀行就一筆114億元的3年期優先抵押貸款進行洽談，部份用於11月對期的80億元優先貸款再融資。

此前，恒大已多次集資救亡，分別曾宣佈配股及發企業債，為現有債現再融資。恒大早前公佈以每股配售價16.5元，配售26.29億新股，集資淨額42.56億元。據悉獲多位國際投資機構認購，例如全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank等；另外，公司上周計劃發行總值21億元人幣的5年期境內債，以償還即將到期的25億元人幣債券。

恒大爆煲危機自上月網傳一份向省政府「請求」文件後開始發酵，該份恒大聲稱憑空揑造的文件提到，倘恒大地產未能於限期前回A上市，將面臨戰投回購1,300億元投資的風險，會引發公司現金流斷裂。

不過，恒大及後公佈已與大部份戰略投資者簽訂協議，承諾不回購並繼續持有恒大地產權益，但據報第一大戰投山東高速或堅持於明年退出投資，將要求恒大償還約230億元投資金額。公司回應指，雙方正商談中將山東高速的投資轉為普通股權，料近期會有結果。

《彭博》曾報道，多家債權人正減少恒大債務，反映對公司財務表現存憂慮，其中最大債權人民生銀行（1988）已要求暫停向恒大批出新的無抵押貸款。

恒大收報14.92元，跌2.484%。

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