李嘉誠有份｜迪士尼主席投資人造奶公司 Perfect Day

迪士尼主席Bob Iger退任公司行政總裁後，投資美國食品科技公司Perfect Day，並成為其董事局成員。李嘉誠的私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures）和新加坡淡馬錫亦有投資該公司。董事局成員其他成員包括創辦人Ryan Pandya及Perumal Gandhi、淡馬錫代表Aftab Mathur和維港投資代表Patrick Zhang。

Perfect Day已融資超過3.6億美元，去年推出全球首款生物製乳蛋白雪糕，Ryan Pandya曾指公司會專注美國市場，並透過維港投資和淡馬錫開拓亞洲市場。

Bob Iger曾為迪士尼收購動畫製作公司Pixar，以及Marvel和21st century等知名品牌。

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