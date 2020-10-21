李華華Online｜南豐第三代天價搞啟德商業地 擬將舊機場歷史重現眼前

南豐陳氏家族一向作風低調，近年逐漸交棒予第三代打理，佢地喺2017年以「天價」246億元投得嘅啟德商業地王AIRSIDE，結合商場、寫字樓同休憩空間概念，就由南豐創辦人陳廷驊外孫女張添琳（Vanessa）親自策劃，投資320億元大搞新概念。

南豐榮譽主席、陳廷驊次女陳慧慧近年退居幕後，由三名子女接手家族生意，長子張世成（Vincent）有科研同金融背景，頭銜喺董事總經理同首席營運總監，主理集團日常營運同私人投資；次女張添珞喺人事部任職；而Vanessa讀哈佛造景建築藝術出身，現職集團董事總經理，主要負責香港地產業務。

近年唔少文青打卡嘅南豐紗廠（The Mills），就喺由Vanessa親自策劃，將家族紡織廠活化成新嘅零售地標，加入咗唔少保育同文化元素。而今次AIRSIDE項目喺正啟德發展區，佢就以「和而為一」為概念，希望將鄰近社區同文化元素加埋一齊，考慮以不同形式將舊啟德機場歷史重現眼前，同時加入家族風格，商場樓層設計包含回收物料製成的織布。

AIRSIDE項目總樓面達190萬方呎，其中寫字樓樓面有120萬方呎，零售面積佔70萬方呎，南豐地產處資產管理部總監劉子敏就話，預計商場顧客嘅消費能力同又一城相似，會預留三成面積予餐飲商戶、又同MCL戲院簽好長期租約，希望吸引當區居民同上班人士消費，目前已經開始招租。

有建築背景嘅Vanessa亦好注重可持續發展，項目有三分之一都喺綠化面積，包括梯流式綠化層、露天樓頂、陽台同庭園，仲有空中花園同1.8萬方呎園景中嘅垂直化外牆。項目會喺2022年第四季面世，相信好快就有得睇喇。

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