李嘉誠等富豪大宅皆可查

【本報訊】根據現行慣例，所有發展商呈交屋宇署的建築圖則，在有關建築物完成後，就會自動成為可讓公眾查閱的文件。然而近年政府逐步收緊公開資料，除了白加道35號外，早前被中央徵用並改建作國安公署臨時總部的香港中旅集團旗下銅鑼灣維景酒店，圖則亦同樣神秘消失。

記者最近翻查幾位香港達官貴人圖則，當中包括深圳祥祺集團董事局主席陳紅天山頂歌賦山道14號大宅、超人李嘉城深水灣道79號大宅，甚至騰訊主席馬化騰、阿里巴巴創辦人馬雲、小超人李澤楷及前九龍倉主席吳光正大宅，以及律政司司長鄭若驊旗下海詩別墅圖則，均能透過百樓圖網查閱有關圖則。

其中與李兆基同為香港頂級富豪的超人李嘉誠，由於長子李澤鉅曾經被綁架，同樣對保安考慮相當嚴謹，但2013年重建完成後，公眾仍能透過屋宇署查核圖則，從中更清楚知道大宅發水比例。

迪士尼曾申請保密

香港過去恪守新聞自由及言論自由，甚少聽聞有業主向屋宇署申請反對公開有關資料。其中最為著名一宗個案，已經是2005年，迪士尼就園內機動遊戲及設施的知識產權向屋宇署申請保密，不准公眾查閱，然而就算從商業角度，當年屋宇署發言人都指情況少見，需要尋求法律意見，當年建築師學會會長林雲峰更批評迪士尼小題大做。