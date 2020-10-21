商地流標｜東涌東商業地流標　5個月內兩度商地流標

自去年社會運動開始，商業地段在賣地市場一蹶不振，多幅政府官地相繼流標。繼今年5月中截標的啟德商業地流標後，位於東涌東填海區上的45號商業用地，雖然上周末截標日都錄得3份標書，最新都宣告流標，5個月內兩度有商業地流標。

項目上周末截標，分別錄得長實（1113）及新地（0016）獨資入標，信置（0083）和嘉里建設(0683)合資入標，共3份標書。然而地政總署最新宣布，東涌45號商業地，由於多個出價未達到政府就該用地所定的底價，因此不接納截標時所接獲的三份標書，宣告流標。

項目地段地皮面積13.3萬方呎，可建樓面約126.1萬方呎，鄰近東涌迎東邨。由於同區已經有東薈城及機場北商業區興建中的「SkyCity」，加上疫情因素及環球貿易情況不明朗，市場估值31.5至44.1億元，每呎樓面地價2,500至3,500元。有市場人士認為情況反映市況，流標都相當合理。

南豐發展部及銷售部總經理盧子豪指，商業地投資「其實好睇地方」，不同地點、地段附近的配套及發展等，以及政府賣地條款有不同限制或要求，都會影響發展商的投地意欲。盧子豪又直言，近期經濟轉差，社會上「都需要有少少反應，都應該要咁樣（流標）」。

自去年社會運動開始，高銀集團（0530)撻定啟德4C區4號商業地起，本港商業地賣地似乎一直徘徊在流標邊沿。社會運動至今約1年4個月，期間共推出5幅商業用地，包括撻定重售的啟德4C區4號商業地。但當中分別只有啟德體育園的商業地，由遠東發展投得，以及西九高鐵商業地由新地投得。然而就算西九商地由新地中標，都遠遠比市場估值低，更與年初估值相差近倍。

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