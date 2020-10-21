消息：滙豐銅獅擇日年底前開廂　重光後仍會繼續維修

等同滙豐標記並與港人歷史相連的中環總行門前銅獅，年初元旦大遊行遭示威者「裝修」火燒後，銀行便以木板圍封獅身進行復修，此後集團在停派股息及中美夾擊下，股價一度跌至25年低位。消息透露，行方待擇定吉日後，年底前銅獅將「出廂」重見天日，但復修工程仍要繼續進行。

滙豐母公司滙控集團，下周二公佈第3季業績，上月底集團股價曾插穿海嘯供股價28元水平。投資界認為，銅獅出廂對股民「可能有啲心理上效果」，但最實際效益不如盡快恢復派息。有玄學家則指，開返廂「始終好過冚住」，但銅獅要復修完畢才算象徵上帶來好運。

滙豐發言人回覆本報查詢說，行方已經盡力為一對銅獅「史提芬」及「施迪」進行復修，「希望銅獅盡快與大家見面」。

去年底警方以洗黑罪名拘捕支援抗爭者的眾籌平台「星火同盟」成員，滙豐按警方要求，凍結星火在該行戶口內7000萬元資金捐款，觸發網民懷疑滙豐篤灰，今年元旦遊行後淋漆及火燒銅獅。行方期後以木廂包裏兩獅，並請海外專家在獅身原址展開首階段復修，又預計整個工程需時，於是「木廂藏獅」景象一直維持至今。

消息稱，銅獅是滙豐icon，加上獅子被封「唔老嚟」，集團一直想盡快開廂，但受疫情阻礙專家來港進度，外建木廂包裏其實主要是保護銅獅免再受破壞，「內籠」復修則可能需時。隨着港版國安法上場，中環街頭情況已大致回復平靜，故行方待擇定吉日，會盡快拆廂，銅獅重光不會遲過年底。

不過開廂後復修工程仍會繼續，現階段無計劃開廂時有甚麼特殊籌神儀式。至於銅獅未淋漆火燒前，獅身因二戰時遺留彈孔，可能會保留原貌。記者日前現場近距離目測，整個木廂用膠紙及封條封住，未見有明顯開關門位置。

滙豐長情股東兼玄學家麥玲玲表示，一對銅獅是滙豐icon，「好似一個吉祥物守護住」，極度期待銅獅盡快做完復修，莫講一間大行受到破壞，「就算自己屋企有嘢爛咗，都一定要整返好先重新開始，中國人嚟講好意頭係一個象徵意義。」被問及若銅獅開廂但仍要復修，她認為「始終好過冚住」，但都一定要修復完才算恢復正常。雖然她本身滙豐持貨佔比不高，身邊卻有不少朋友退休後靠股息收益，所以希望集團盡快恢復派息。

正榮金融業務部副總裁郭家耀說，獅子開廂與否，對投資界來說並無重大幫助，最實際效益是明年恢復派息，「即使減少都好過無」，其次是中資股東平保增持，對股價會有正面作用，但整體上市場對滙控期望已去到谷底。

在元旦遊行遭蹂躪的銅獅，右邊閉口銅獅「施迪」，當時被貼黃色封條抗爭標語，獅首至獅身被淋潑液體後放火，獅口冒煙；左邊開口銅獅「史提芬」，雙目、鼻頭、臉頰、口部及其伏立的小平台，被噴紅漆及貼黃色封條，獅首正下方被漆上「染紅」兩字。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！