國泰大裁員｜受影響員工今日將收到電郵 國泰向員工提供心理輔導

國泰宣佈裁員，人事部總監Patricia向員工發表內部通涵指出，預計整個集團將裁減約5300名駐香港員工，其中600名香港以外的員工亦可能受到影響，其中地勤人員將於於明日開始的幾周內，受影響的員人將會收到人事部的邀請，公司將會向同事解釋所做的決定，部門總經理將更新其團隊。

至於機組人員今日開始將收到電郵，至於港龍機組人員將會收到首席執行官邱永剛的訊息。之後機組人員及HKIA員工將收到另一個獨立電郵說明過程，並會收到他們相關的訊息，包括遺散費的詳細信息。公司將會向受影響同事作出支援，包括擴大醫療範圍及僱員優惠機會的有效期、償還根據特別假計劃所作的薪酬扣除，求職的支援輔導服務。

此外，每一個員工都可以表明是否想與國泰保持聯繫，以了解未來有否就業機會，她又感謝員工對公司的支持，並對今次裁員的理解，並表示與如此出色的團隊合作感到非常榮幸。

部份國泰員工發現，公司內部手機程式已自動在手機消失，懷疑將會被炒；而部份仍有內部手機程式的員工，相信僥倖逃過被炒。亦有員工收到人事部的被裁電話，表明今日開始將暫停工作。國泰員工Whatsapp群組氣氛傷心，收到電話的紛紛向工作多年同事道別，而未被裁的亦擔心公司的手機App會突然消失，猶如等待行刑般煎熬。今日大裁員消息令員工感到十分不安，國泰內部亦已向員工提供心理輔導安排。

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