魚樂無窮｜高手坐鎮大茶飯（唐牛）

主要以遵理品牌營運補習社業務的精英匯（1775），最新公佈全年成績表，受累肺炎疫情，期內收入減少22.8%至3.72億元，業績由盈轉虧蝕1,920萬元。有趣的是，放榜後股價不跌反升，創出逾一年新高，兼有成交配合。

咩原因反高潮炒上？最簡單係博最壞時刻已過。疫情逐漸減退，學校亦相繼復課，補習社業務有望觸底反彈，事實上，集團已將線下教學服務轉為線上︰在今年1至5月期間，逾2.4萬沒有重覆身份的學生透過線上學習，並完成超過40萬小時教學，未來線上線下雙引擎發展，協同效應更勁。

另一重點在於有兩大高手坐鎮︰國際關係學者沈旭暉辭任非執董，轉任國際教育高級總監，主要負責領導及管理國際教育及升學業務，以其超強知名度，精英匯肯定又多一個強大收入來源。資深投資者林一鳴新近將旗下教育業務注入，並獲授出2,000萬股購股權，每股行使價0.6元，但已承諾十年內股價升至1.08元以上才行使，看好之說不言而喻。集團最新市值只得3億元，當中1.2億屬現金，有一定防守力，用刀仔鋸大樹心態入場，中線或有意外驚喜。

唐牛

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