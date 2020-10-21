冰說聰明｜騰訊包底 易鑫待表決炒上（青冰）

日前阿里巴巴（9988）宣佈，斥資280億港元增持高鑫零售(6808)，持股增至7成，因此觸發強制性無條件現金要約，要向小股東提出全購，每股作價8.10元，早前都講過N次，巴巴旗下的股，裂口高追多數中伏，今次都唔例外，首日高見10.3元後回吐幾日，昨天最低見過8.50元，股價要貼近包底價8.10元，先有返啲值博率。而另一隻股份，近日都貼近包底價，就是易鑫（2858）。

同樣有個「鑫」字，但就屬於另一陣營，騰訊（700）旗下的。易鑫於2017年上市，在美上市的大股東易車，持有易鑫53%股權，而騰訊就持有約11%，這幾年的業績都麻麻，及至本年六月，騰訊決定以每股16美元私有化易車，若交易完成後，騰訊為首的財團將持有近七成股權，按香港上市條例，須向小股東提出全購，每股作價係1.9088元，不過就有一個先決條件，就是騰訊要私有化易車成功。

睇返易鑫股價在6月時炒過一轉，最高見過2.22元，及後都無以為繼，近期已經回到非常接近潛在全購價，但現時已經來到最關鍵的階段，在美上市的易車，將於本周五舉行特別股東大會，表決私有化議案，成事的機會可從兩方面看，騰訊咁大個品牌，如果搞呢啲細刁都甩拖，顏面何存呢？另外，易車自6月消息公佈後，股價長期在15.8美元附近，換言之比私有化價只有不足2%折讓，照咁睇市場都信心十足。因此，騰訊對易鑫的「包底」，應該在周五之後明朗化。

有人包底都仲要有誘因炒上嘅，內地汽車行業近期火旺，比亞迪（1211）、吉利（175）及長城（2333）率先炒起，4S股中升（881）、美東（1268）及永達（3669）都在本周創新高，都係炒國內汽車銷售數字強勁，咁主業為汽車貸款的易鑫，理應受惠，只待表決通過，或會跟炒一轉。

青冰

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