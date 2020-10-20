【收市閒情】許家印之黑仔歷史 - 千頌C

親！我真係分唔到你係真心定假膠！

話說恒大（3333）9月份「意外地」「流出」要脅文件，話如果明年1月底前，未能完成借殼回歸A股，將為中國金融系統帶來五大危機。結果，恒大好快就「澄清」指：「份嘢假的，冇啲咁嘅樹。」

明嘅明嘅，在中國，如果商人玩得那麼大，都冇咩好下場，官樣式的澄清是必須的。不過，有一個幫恒大打工嘅人兄，於恒大「澄清」公佈後，就不停幫老闆洗白，轟炸式WhatsApp 嚟：「份文件不實，請看聲明」「公司財務穩健，以下是證據」。佢係咪天真地以為同我講多幾句，我就會振臂高呼「許總真金不怕洪爐火，許總威武！許總威武！許總威武！」朋友，面對現實好嗎？

恒大今次話要回A集資，不過回顧恒大資本市場往績，睇一睇，都幾黑仔。2008年3月13日第一次香港IPO招股，最多集資165.8億元；就喺同一日，港股大跌過千點，招股反應冷淡，據說當年保薦人建議，「不如下限定價算啦」結果許家印決定係：我寧願擱置都唔平賣。同年9月，許家印同大行講，不如減價都上市先，只係當年投行認為「市咁差，你減都唔夠飛」，於是連上市本書都冇印到。終於至09年11月，恒大先成功上市，但集資額大縮水至60億元。

再講2017年，當年金融圈有傳大孖沙門要托起恒大市值，令恒大染藍，結果同年11月出爐恒指季檢，內房染藍嘅係碧桂園（2007），而唔係恒大。單嘢有幾真我唔敢講，但事實就係，華置（027）及甘比，由當年起不停增持恒大，股價又咁啱於當年10月見頂，11月季檢後開始回調。

今日睇返，許家印撲水套路，同當年都係一樣。不過當年負債總額講緊141億人民幣，都足以令許家印喺自傳度將事件形容為「前所未有的困難」，而今日恒大負債，係講緊2萬億人民幣。觀乎今次恒大回A動用嘅招數，睇怕回A上市條路，同當年一樣，應該更加難行。

千頌C

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