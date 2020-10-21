永隆伍氏第三代買旺角工廈

【本報訊】本港市況未見復蘇迹象，工商物業價格持續於低位徘徊，有投資者趁機入市。永隆銀行伍氏家族第三代伍尚敦最新則斥資2,800萬元，購入旺角工廈單位。

據土地註冊處資料，旺角福照工廠大廈13樓全層，新近以2,800萬元易手，登記買家為永卓國際有限公司；按公司註冊處文件，公司董事為伍尚敦，料為永隆銀行伍氏家族成員。原業主1972年以52.1萬元購入上址，持貨48年，賬面獲利2,748萬元，物業期內升值約53倍。

寶聲家族放售中半山大宅

另一邊廂，有名人放售物業套現。第一太平戴維斯最新透露，該行獲委託放售中半山羅便臣道1號的複式大宅，面積約2,626方呎，屋內設有客飯廳及家庭廳，並備有三間套房，以及書房、雪茄房等房間，連同兩個車位放售，意向價為1.15億元，呎價約43,793元。資料顯示，上述物業由寶聲集團創辦人、已故著名教育家陳樹渠二子陳燿陽持有，早年更悉心豪裝大宅。

第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管張作基指，疫情及政治等不明朗因素籠罩下，相信本港未來將鮮有豪宅新盤推售，加上不少老牌豪宅現狀均需買家再作翻新，故上述大宅屬罕見放盤。

商舖方面，土地註冊處資料顯示，先達廣場1樓F72號舖，面積約75方呎，早前以188萬元易手，呎價約2.5萬元。原業主2005年以高價273萬元購入，目前賬面蝕85萬元或約31%離場。