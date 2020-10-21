業績公佈｜Netflix上季新增用戶及收入遜預期●Snapchat母企季度虧損收窄

●Netflix公佈第三季度業績，收入為64.4億美元（下同），按年增23%；盈利7.9億美元，按年增19%，兩者皆遜預期。

期內全球流媒體服務付費用戶的淨增220萬人至1.95億，低於去年同期的677萬，亦低於第二季公佈250萬的預期展望，以及330萬的市場預期。

疫情在全球範圍內爆發，美國「居家令」，電影院被迫關閉，令Netflix訂閱用戶激增。但公司結束英美地區用戶提供的免費30日試用，改為首兩個月半價、並提高澳洲基本和標準套餐的價格，令會員流失。

Netflix於美股收市後跌5.7%報495.4美元。

●「閱後即焚」社交平台Snapchat母企Snap公佈第三季度業績，收入為6.789億美元（下同），按年增長52%；淨虧損為1.999億，虧損按年收窄，兩者皆勝預期。

期內每日活躍用戶人數（DAU）為2.49億人，按年增3,900萬人，按年增18%。在iOS和Android平台上，每日活躍用戶人數都實現了按季和按年增長，每日創造的平均發文數按年增長25%。而公司表示，鑑於與武漢肺炎疫情相關的持續不確定性，以及快速變化的宏觀條件，決定不提供第四季度的收入或調整後EBITDA指引。

Snap於美股收市後大升，報35.28美元升24.01%。

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