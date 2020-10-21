一田網店推限時直播銷售

【本報訊】一田將於下月25日起，一連七日舉行購物優惠日，超市分部將額外延長一星期。因應疫情市民在家的時間增加，不同零售商均增加線上購物渠道的資源，其中直播推銷在港越來越常見，一田網店開賣期間，亦會在社交平台透過限時直播銷售產品，經直播購買的貨品有機會免運費，公司亦會在直播期間推出直播限定商品，

優惠日不設入場證限制

另外，一田網店將於明日起一連12日開賣，是次網店貨品除增加至1,600款外，亦會與店內的餐飲品牌合作推出優惠美食券，顧客可以30元購得價值100元的美食券，限售2,600套。一田百貨行政總裁黃思麗在網上記者會上說，預料優惠日期間網店的整體營業額按年上升50%。

回顧9月銷售表現，黃思麗指超市生意理想，百貨仍有壓力，當月整體銷售額按年升21%，當中超市升34%，認為中秋節有帶動當月的銷售。雖然公司生意「疫市」造好，一田仍有申請政府推出的第二輪「保就業」計劃。黃說，即將舉行的優惠日會一如既往增聘兼職員工，預期招聘人數與今年5月相同活動時聘請700至800人相若。

黃又指，雖然百貨部生意不如超市理想，惟沒有因此裁員或減薪，公司會將閒置的人手內部調配至較繁忙業務。另外，此前於疫情下舉行的優惠日，門市需要顧客預領入場證來分流，黃指今次不會再設入場證限制入場人次，惟會安排人手於場內監察門市人流作彈性處理。