國泰大裁員｜政府揼水273億保不住員工飯碗 陳茂波：屬商業決定

【新增內容】財政司司長陳茂波回應國泰大裁員，指國泰存亡問題倘若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，其負面影響更會幅射本港其他經濟環節，不利香港的整體利益。陳茂波重申，政府在6月份注資國泰時已明確指出，特區政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運，集團的運作仍然由董事局及管理層負責。

陳茂波指，很多主要國際航空公司在得到其政府或國營基金援助的同時，都無可避免地要透過業務重整及縮減規模等措施以減省成本。他指今次的國泰業務重組安排是其商業決定，惟陳茂波指，他所委派於集團董事局的兩位觀察員前律政司司長袁國強以及證監會前主席唐家成，雖然沒有投票權，但已就安排向公司提供了參考意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。

國泰本年中公布390億港元資本重組計劃，包括獲港府「泵水」273億港元，政府注資後持有國泰約6%股權，而國泰在首期保就業計劃中，共獲批近7億元，但無參加第二期保就業計劃，並拒絕承諾不裁員。

聯工盟：國泰有責任提供優厚賠償

職工盟主席吳敏兒指政府在事件中絕對有角色，因國泰早前獲政府注資200多億元，有責任責成管理層，為被裁員工提供優厚賠償，以反映他們的服務年資及對公司的貢獻，如果國泰以員工被減薪後的薪金計算賠償，將不能接受。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！