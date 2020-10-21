債券通增「新債易」系統 推動中資美元債及點心債

港交所（388）公佈，債券通公司新增新債易（ePrime）境外債券發行系統，為中資美元債及點心債等的境外債券提供簿記、定價、分配一站式電子服務。

債券通開通3年，目前僅有「北向通」，讓海外投資者可投資中國內地銀行間債券市場。目前，債券通與渣打銀行、中銀香港等多間境外承銷商完成首批簽約，擬推動境外債券發行效率。

新債易系統是債券通公司通過電子平台為一級市場參與機構提供發行支持。項目初期，債券通公司已與發行人、承銷商密切聯繫，開展多輪聯測。

債券通公司與農行合作，首筆發行包括3年、5年、10年3個期限，規模分別為22億元（人民幣‧下同）、15億元，20億元，共募集資金57億元，發行收益率分別為3.05%、3.25%、3.8%。

截至今年9月底，債券通有2,171家境外投資者，日均成交達197億元，持有中國債券合共約2.94萬億元，較債券通開通前增長逾2倍。

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