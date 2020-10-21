是日必炒｜雙十一熱身概念股

半新股嘉泓物流（2130）炒到飛天，怕太刺激承受唔到，不妨向行業龍頭嘉里物流（636）埋手，整固後同樣有權破頂再破頂。嘉里物流主要從事提供物流、貨運及貨倉租賃及經營服務，業務遍佈六大洲。最新中期收入增長10%至218.85億元，核心盈利增長26%至8.45億元，中期息亦升22%至11仙，反映疫情未有影響業績之餘，物流需求更因電貿旺場而大升。

未來炒作賣點有兩個︰第一，即將舉行的雙十一，阿里巴巴（9988）旗下天貓以及京東（9618）今日起正式啟動預售，預計成交額又會再創新高，嘉里物流提前炒作合情合理；第二，分拆泰國業務的申請，已獲泰國證交所接納，預計可成為另一上升催化劑。從圖表出發，近日在15至16元整固，以消化早前的超買，候15.2及14.5元分注吸納，一旦突破16元阻力，目標無限遠，失守14元止蝕。

唐牛

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