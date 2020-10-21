國泰大裁員｜利嘉閣極速設熱線 招聘國泰被裁員工

國泰（293）宣佈裁減8,500職位，未來數周將派出5,300封大信封，有地產代理隨即宣佈吸納受影響之航空業人士。

利嘉閣地產總裁廖偉強先生表示，「近期大量航空及服務業的人員被裁減，將要重投招聘市場，而這類人士都受過專業的培訓，無論是學歷、知識範疇、外觀形象及客戶服務技巧等都有理想的水平，能夠吸引這批人士投身地產代理行業，以作為補充行業人手需求，同時有助提升行業的整體服務質素。」

廖偉強指出，由於現時本港疫情趨向緩和，將有助加快中港兩地重開關口的安排，當兩地人流互動能夠重啟，會為香港樓市提供新動力，故此對於樓市未來走勢感到樂觀。

他表示，公司計劃今年內再增聘300名前線員工，以應付樓市回暖的情況出現，而且會極積對外作招聘，公司人力資源部還會設立特別專組及熱線（電話：2836 6688），以吸納受今次國泰裁員計劃影響員工。

中原地產發言人表示，今年首9個月，中原已有1,700名員工新加入， 當中佔近一成為空服及旅遊業從業員。中原地產將持續招聘，歡迎各行業而有志於地產代理行業發展人士加入。

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