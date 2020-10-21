第一服務暗盤早段大跌17%●佳源服務今路演籌7.8億元

物管新股繼續弱勢，第一服務（2107）明日（22日）掛牌，上市前夕暗盤早段大跌逾一成。

在輝立交易場，第一服務開報2.26元，較上市價2.4元跌5.8%，暫低見2元，跌16.7%，最新報2.1元，跌12.5%。在富途，該股開報2.6元，升8.3%，但之後失守低見2.13元，最新報2.16元，跌10%。

第一服務公開發售超購超購65.7倍，一手中籤率10%，認購30手穩獲一手，以招股價上限2.4元定價；海通國際任獨家保薦人。

佳源國際（2768）分拆上市的佳源服務緊接登場，彭博引述銷售文件，佳源服務已通過上市聆訊，今日開始投資者路演直至下周三（28日），計劃集資約1億美元（約7.8億港元），目標於11月上市，聯席保薦人為海通國際及國泰君安。

佳源國際股東將可優先認購佳源服務股份，為每持有佳源國際82股可認購1股佳源服務預留股份。預期分拆完成後，佳源國際將擁有佳源服務不少於50%權益。佳源服務主要從事向非業主提供物業管理服務及增值服務以及提供社區增值服務，去年收入4.54億元人民幣，按年升37.1%，賺5020萬元，按年升40.6%。截至2019年12月31日，公司合約總建築面積為3880萬平方米，共有141個在管項目，在管總建築面積約2610萬平方米。佳源服務集資所得將用於戰略投資及收購機會、豐富服務產品等。

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